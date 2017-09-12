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    Политика

    Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос прорыва границы Саакашвили

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (453)

    (обновлено: )21301
    Представитель Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет сообщил, что протокол уже оформлен, далее Саакашвили с ним знакомится и протокол передается в мостиский суд, где назначено рассмотрение на 18 сентября.
    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Суд в населенном пункте Мостиска Львовской области 18 сентября рассмотрит вопрос незаконного пересечения украинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил во вторник журналистам представитель Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет.

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    "Оформлен протокол, далее Саакашвили с ним знакомится. Далее протокол передается в мостиский суд, где назначено рассмотрение этого вопроса на 18 сентября на 15.00",- сказал Шеремет.

    Он также сказал, что за административное нарушение — незаконное пересечение государственной границы Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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