Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос прорыва границы Саакашвили

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Суд в населенном пункте Мостиска Львовской области 18 сентября рассмотрит вопрос незаконного пересечения украинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил во вторник журналистам представитель Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет.

"Оформлен протокол, далее Саакашвили с ним знакомится. Далее протокол передается в мостиский суд, где назначено рассмотрение этого вопроса на 18 сентября на 15.00",- сказал Шеремет.

Он также сказал, что за административное нарушение — незаконное пересечение государственной границы Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.