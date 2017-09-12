Посол ЕС о перспективе членства Украины: вопрос не стоит на повестке дня

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Сейчас не время говорить о возможном принятии в ЕС новых стран, поэтому вопроса предоставления Украине перспективы членства сегодня нет в повестке ЕС, заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в опубликованном во вторник интервью газете "Сегодня".

"В ЕС существует противостояние, Евросоюз столкнулся с некоторыми вызовами и проходит через довольно сложный период. ЕС очень сфокусирован на этих вызовах – миграция, терроризм, греческий кризис и т.д. Евросоюз намерен и дальше концентрироваться на этом, и сейчас не время говорить о возможном принятии в ЕС новых стран. Поэтому вопроса предоставления Украине перспективы членства сегодня нет в нашей повестке", — сказал посол в интервью, опубликованном на сайте газеты.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере.

В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. Заявления Юнкера не остались без внимания Киева — представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи с высказываниями президента ЕК Жан-Клода Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС.