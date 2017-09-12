Гройсман поручил разъяснить послам ЕС закон об образовании

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза, информирует "112 Украина".

"Закон об образовании дает возможность обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, и вместе с тем дает возможности для развития украинского языка… Я дал поручение министру иностранных дел и министру образования, чтобы они провели встречи с послами стран ЕС и пояснили детали закона, как механизмы будут работать. Думаю, вопрос будет урегулирован", — сказал премьер во вторник.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В МИД РФ заявили, что принятый Верховной Радой Украины закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке".