Саакашвили раскрыл местонахождение его "украденного" паспорта

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Экс-глава одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится в кабинете у президента Украины. Об этом он заявил во вторник во время общения с журналистами во Львове.

"Паспорт, который у меня украли, это информация из очень информированных источников, он сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Саакашвили.

"Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу, на следующий день после того, как мы вернулись", — отметил он, добавив, что сейчас у него больше нет никаких документов.

Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его во львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы. Впоследствии ему вручили протокол.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.