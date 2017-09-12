наверх
12.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили раскрыл местонахождение его "украденного" паспорта

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (449)

    (обновлено: )78831
    По словам Саакашвили, который ссылается на "очень информированные источники", его паспорт сейчас находится у президента Петра Порошенко.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Экс-глава одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится в кабинете у президента Украины. Об этом он заявил во вторник во время общения с  журналистами во Львове.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Схватка Саакашвили с Порошенко приведет к досрочным выборам - Погребинский

    "Паспорт, который у меня украли, это информация из очень информированных источников, он сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Саакашвили.

    "Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу, на следующий день после того, как мы вернулись", — отметил он, добавив, что сейчас у него больше нет никаких документов.

    Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его во львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы. Впоследствии ему вручили протокол.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Задымление в метро Киева
    Подземный коллапс: ЧП в метро Киева
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны