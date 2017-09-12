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    Депутаты ответят за помощь Саакашвили, несмотря на иммунитет - эксперт

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (438)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Слово и Дело" Александр Москалюк заявил, что незаконное пересечение госграницы — это административная ответственность, от которой депутатов иммунитет не спасает.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 12 сен — РАИ Новости Украина. Преступлением и нарушением конституционного принципа неприкосновенности государственной границы назвал президент Петр Порошенко массовый прорыв западной границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками. По мнению главы государства, этот инцидент требует правовых, а не политических оценок.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
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    Также партия "Народный фронт" распространила заявление, в котором требует от правоохранительных органов немедленного привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы 10 сентября на пункте пропуска "Шегини". А "Радикальная партия" Олега Ляшко призывает провести внеочередное заседание парламента из-за ситуации с прорывом Саакашвили в Украину.

    В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что депутаты-соратники Саакашвили будут привлечены к ответственности. Насколько это вероятно рассказал эксперт общественной организации "Слово и Дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Дело в том, что депутатский иммунитет распространяется только в отношении вопросов привлечения к уголовной ответственности. А если, например, было незаконное пересечение государственной границы, то за это есть ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. И тогда такие лица, нардепы, несут эту ответственность абсолютно на общих основаниях. Но это не является компетенцией генпрокурора уже. Это уже совершенно другая история. Но, к большому сожалению, в обществе довольно часто воспринимается, что этот депутатский иммунитет позволяет полный беспредел совершать нардепам. Ничего подобного. Все равно есть правовые возможности для ограничения действий нардепов", — заявил эксперт.

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