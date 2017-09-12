Глава МИД Эстонии едет в Украину

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во вторник отправится с визитом в Украину, где встретится с руководством страны, сообщает пресс-служба эстонского МИД.

"В ходе визита Миксер встретится с президентом Украины Петром Порошенко, главой МИД Павлом Климкиным и послом ЕС в Украине Хьюго Мингарелли. Министр иностранных дел Эстонии также примет участие в медиаконференции на тему "Восточного партнерства", — говорится в сообщении.

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"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

По приглашению Миксера на прошлой неделе в Таллин прибыли министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Армении — Эдвард Налбандян, Грузии — Михаил Джанелидзе, Молдавии — Андрей Галбур, а также заместители глав МИД Белоруссии и Азербайджана — Олег Кравченко и Махмуд Мамед-Гулиев. Во встрече приняли участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини и комиссар ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.