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    Политика

    Климкин пообещал развитие языков нацменьшинств в Украине

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (36)

    (обновлено: )37601
    Отметим, что согласно новой концепции украинской школы, детям в 1-2 классах не будут ставить оценки, а обучение будет проводиться в адаптационно-игровой форме.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев гарантирует свободное развитие языков нацменьшинств в стране, при этом он отметил необходимость повышения уровня владения украинским языком в приграничных районах.

    "Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств — это наша обязанность. На этой неделе Минобразования предоставит подробную информацию по закону Украины "Об образовании" и его применении. Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", — написал Климкин в Twitter.

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    По его словам, в приграничных районах Украины уровень владения государственным языком неудовлетворительный, что мешает абитуриентам при поступлении в вузы. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (на границе с Венгрией — ред.) не сдали Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском языке", — добавил Климкин.

    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников
    Украинский русский. Страна погрязла в языковых распрях

    Новый закон предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей. Согласно новой концепции украинской школы, детям в 1-2 классах не будут ставить оценки, а обучение будет проводиться в адаптационно-игровой форме. Среднее образование разделится на базовое (5-9 класс) и профильное (10-12 класс), которое можно будет получить в отдельных учебных заведениях.

    Согласно новому закону, преподавание во всех учебных заведениях будет вестись на государственном украинском языке. В законе отмечается, что лицам, которые относятся к нацменьшинствам и коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения дошкольного, начального образования, наряду с государственным языком, на языке национального меньшинства или коренного народа. Это право реализуется через создание отдельных классов с обучением на соответствующем языке.

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