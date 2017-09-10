Саакашвили направляется во Львов

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прорвавшийся на территорию Украины вечером в воскресенье, заявил, что направляется во Львов.

"Я не знаю, я собирался просто предъявить паспорт… Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос, как он намерен дальше "двигаться на Киев".

Как сообщалось ранее, решивший вернуться в Украину Саакашвили прошел из Польши на территорию Украины в окружении своих соратников, которые в ходе столкновений прорвали оцепление пограничников на КПП "Шегини" во Львовской области. При этом пункт пропуска в Медыке, где Саакашвили пересек границу, не работает уже несколько часов, на нем скопилось большое количество автомобилей.

Сторонники Саакашвили устроили на границе импровизированный митинг. Они скандируют "Домой!", "Разблокировать границу!". К митингующим присоединяются люди из очереди, ждущие проезда в Украину, сопровождая митинг автомобильными сигналами.

Люди с воодушевлением восприняли новость о том, что Саакашвили попал на украинскую территорию. Они внимательно следят за новостями на эту тему в интернете.

Пограничники пока не дают комментариев и не сообщают, когда откроют границу.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска "Медыка" на автобусе.