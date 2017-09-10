Саакашвили заявил, что польские пограничники пропустили его в Украину

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинской стороне у него могут быть проблемы.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска "Медыка" на автобусе.

"Мы с вокзала приехали на пункт пропуска "Шегини", польская сторона нас спокойно выпустила, хотя, естественно, предупредила, что могут быть проблемы на украинской стороне. Очень цивилизовано они с нами обошлись… Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза и в железных щитах… Дали приказ, закрыли полностью пропускной пункт для всех и намереваются нас не подпустить близко", — сказал Саакашвили во время выступления, которое транслировал украинский телеканал.

Он заявил, что будет продолжать пытаться пересечь границу в этом же пункте пропуска. Он также сообщил, что не поехал в Краковец, потому что там были провокаторы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.