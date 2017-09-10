КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили добрался до польско-украинской границы на автобусе и находится на пропускном пункте Медыка, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться в Украину поездом.

Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска Медыка на автобусе.

В зону досмотра экс-глава Одесской области поехал на автобусе, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Кроме автобуса, в котором находится Саакашвили, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и его сторонники, на КПП больше никого не пропускают.