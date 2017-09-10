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    Политика

    Саакашвили добрался до польско-украинской границы на автобусе

    (обновлено: )33410
    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится на пропускном пункте Медыка, что на польско-украинской границе, туда он добрался на автобусе.
    Михаил Саакашвили
    strana.ua

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили добрался до польско-украинской границы на автобусе и находится на пропускном пункте Медыка, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Михо. Соратники Саакашвили на станции Мостиска 2 во Львовской области

    Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться в Украину поездом.

    Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска Медыка на автобусе.

    В зону досмотра экс-глава Одесской области поехал на автобусе, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Кроме автобуса, в котором находится Саакашвили, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и его сторонники, на КПП больше никого не пропускают.

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