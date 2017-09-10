Саакашвили рассказал, как намерен проникнуть в Украину

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, после неудачной попытки пересечь польско-украинскую границу на поезде решил вернуться к первоначальному плану и проехать через автомобильный пункт пропуска.

strana.ua Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили

Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться в Украину поездом. Большинство соратников бывшего грузинского президента, которые планировали встретить его в "Краковце", поехали в населенный пункт Мостиска, по их информации, Саакашвили там могут снять с поезда. Однако поезд с политиком еще стоит в польском Пшемысле.

"Мы возвращаемся к первоначальному плану. Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска Краковец", — сказал Саакашвили.

"Я буду пытаться законно попасть в Украину. Для этого мне нужно вступить в контакт с украинскими пограничниками, а здесь, на вокзале, это сделать невозможно", — заявил он на импровизированной пресс-конференции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.