Сторонники Саакашвили выдвинулись через границу в Польшу

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Часть сторонников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, отправилась через пункт пропуска "Краковец" в Польшу, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков человек, среди которых депутаты Рады от фракции "Самопомич" Егор Соболев и Семен Семенченко, организованно отправились через украинскую границу в Польшу, где намерены встретить Саакашвили.

Остальные встречающие Саакашвили ожидают его с украинской стороны, неподалеку пункта пропуска, где организован палаточный городок. В городке стоят около 250 небольших палаток, на многих из них прикреплена символика партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Среди находящихся там — много бойцов нацбатальона "Донбасс", а также людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков.

На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.