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    Политика

    Сторонники Саакашвили выдвинулись через границу в Польшу

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (365)

    (обновлено: )32321
    Несколько десятков человек организованно отправились через украинскую границу в Польшу. Остальные встречающие Саакашвили ожидают его с украинской стороны, неподалеку пункта пропуска.
    Ситуация в Краковце в день приезда Саакашвили
    Скриншот видео/UMN/Facebook

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Часть сторонников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, отправилась через пункт пропуска "Краковец" в Польшу, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.

    Несколько десятков человек, среди которых депутаты Рады от фракции "Самопомич" Егор Соболев и Семен Семенченко, организованно отправились через украинскую границу в Польшу, где намерены встретить Саакашвили.

    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже. Видео
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

    Остальные встречающие Саакашвили ожидают его с украинской стороны, неподалеку пункта пропуска, где организован палаточный городок. В городке стоят около 250 небольших палаток, на многих из них прикреплена символика партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Среди находящихся там — много бойцов нацбатальона "Донбасс", а также людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков.

    На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук.

    Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.

    Смотрите также: "Краковец" встречает Михо. Онлайн-трансляция из пункта пропуска

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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