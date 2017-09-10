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    Политика

    Эксперт: Украина намерена давить на Россию, от которой финансово зависима

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (45)

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    Политический аналитик Петр Охотин в эфире "ГС" отметил, что по результатам прошлого года Российская Федерация неожиданно оказалась экономическим партнером №1 Украины.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Украина уже передала в Совбез ООН Резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом накануне вечером в эфире одного из украинских телеканалов сообщил замглавы АП Константин Елисеев. В проекте резолюции Украина просит ООН ввести миротворцев на всю территорию Донбасса, в том числе, чтобы они взяли под контроль российско-украинскую границу.

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    Закон о реинтеграции Донбасса... последние штрихи

    Также Елисеев сообщил, что президент Петр Порошенко планирует 20 сентября в Нью-Йорке принять участие в Генеральной ассамблее ООН и в саммите Совета безопасности ООН.

    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции Голос столицы пояснил, что если Россия наложит вето в Совбезе ООН на резолюцию Украины, то придется искать другие способы доказать, что в Донбассе — конфликт.

    "Сама Украина в данный момент только готовит законопроект о реинтеграции Донбасса, где звучит формулировка "самооборона Украины", до этого это была антитеррористическая операция. И, к сожалению, уровень торговли с Российской Федерацией за прошлый год показывает, что сейчас это — экономический партнер номер один, партнер номер два — Турция. А так называемый Европейский Союз, фактически, это просто сумма экономических контрактов с отдельными странами-членами ЕС. И здесь получается, что с одной стороны Украине нужно максимально давить на Россию, а с другой стороны — мы зависим от РФ финансово", — отметил Охотин.

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