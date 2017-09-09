наверх
09.09.201713:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ожидании Саакашвили. К границе стягивают военную технику

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (345)

    (обновлено: )21320
    В соцсетях сообщается, что в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева" обустраивают палаточный городок. Замечены шесть единиц военной гусеничной техники на тягачах.
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    Facebook.com/UkrMediaNetwork

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Краковец-Корчева", куда в воскресенье намерен прибыть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА, обустраивают палаточный городок, замечена гусеничная техника.

    "На границе Краковец-Корчева обустраивают палаточный городок, встречать Саакашвили", — сообщается на странице UMN в Facebook.

    Facebook.com/UkrMediaNetwork
    Установка палаточного города на ПП "Краковец-Корчева", куда приедет Михаил Саакашвили

    Недалеко от границы c Польшей замечена гусеничная техника. "Замечено 6 единиц военной гусеничной техники на тягачах в 300 метрах от границы Краковец-Корчева", — говорится в сообщении.

    UMN/Facebook, 9 сентября 2017

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

    Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

    Смотрите также: Саакашвили едет на границу с маленьким сыном

    Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг Украины
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия