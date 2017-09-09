В ожидании Саакашвили. К границе стягивают военную технику

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Краковец-Корчева", куда в воскресенье намерен прибыть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА, обустраивают палаточный городок, замечена гусеничная техника.

"На границе Краковец-Корчева обустраивают палаточный городок, встречать Саакашвили", — сообщается на странице UMN в Facebook.

Facebook.com/UkrMediaNetwork Установка палаточного города на ПП "Краковец-Корчева", куда приедет Михаил Саакашвили

Недалеко от границы c Польшей замечена гусеничная техника. "Замечено 6 единиц военной гусеничной техники на тягачах в 300 метрах от границы Краковец-Корчева", — говорится в сообщении.

UMN/Facebook, 9 сентября 2017

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

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Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.