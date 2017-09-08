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    Стало известно, когда Украина представит план выполнения соглашения с ЕС

    (обновлено: )25
    Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что до конца сентября будет представлена не только правительству, но и всему обществу новая система мониторинга выполнения обязательств перед ЕС.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены до конца сентября утвердить план по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Флаг Евросоюза. Архивное фото
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    "Я надеюсь, что до конца сентября мы примем новый план выполнения соглашения. Кроме того, мы представим не только правительству, но и всему обществу новую систему мониторинга выполнения наших обязательств перед ЕС", — сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", опубликованному в пятницу.

    По ее словам, план будет называться "Пульс соглашения", он даст возможность каждому ведомству понять, где есть проблемы, которые лежат в их компетенции. Она добавила, что план будет открытым.

    Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в минувшую пятницу вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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