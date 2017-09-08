Стало известно, когда Украина представит план выполнения соглашения с ЕС

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены до конца сентября утвердить план по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я надеюсь, что до конца сентября мы примем новый план выполнения соглашения. Кроме того, мы представим не только правительству, но и всему обществу новую систему мониторинга выполнения наших обязательств перед ЕС", — сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", опубликованному в пятницу.

По ее словам, план будет называться "Пульс соглашения", он даст возможность каждому ведомству понять, где есть проблемы, которые лежат в их компетенции. Она добавила, что план будет открытым.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в минувшую пятницу вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.