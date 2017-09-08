В Раде в пятницу продолжат рассмотрение судебной реформы

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Верховной Раде 8 сентября пройдет час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу.

Также запланировано оглашение депутатских запросов.

Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов", который входит в пакет судебной реформы.