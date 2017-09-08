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    Фракция БПП в резиденции Порошенко отметили начало нового политсезона

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (43)

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    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" отпраздновала открытие нового политического сезона в президентской резиденции Залесье, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на политиков присутствовавших на мероприятии.

    В четверг вечером СМИ сообщили, что Петр Порошенко проводит встречу с фракцией БПП в своей резиденции.

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    Кроме депутатов фракции на заседании были президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и министры от БПП, мэр Киева Виталий Кличко.

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    "В основном выступление президента касалось начала политического сезона. Говорил немного о международных делах, о децентрализации, о важности мажоритарщиков", — сообщил собеседник издания.

    "Ничего особенного. Было мотивационное выступление президента и неформальная беседа с ним. Было неформальное общение с премьером, с генерокурором", — отметил еще один собеседник.

    "Луценко пошутил, что пришел без представлений", — говорит другой участник вечеринки.

    На вопрос, кто развлекал гостей, один из депутатов ответил, что "никто не пел".

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    В то же время журналиста стали свидетелями, как из резиденции выезжали многочисленные кортежи с высокопоставленными чиновниками. Также резиденцию оставили семь автобусов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану, и пожарные машины.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства.

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