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    Политика

    Саакашвили едет в Украину "с тысячами сторонников", Тимошенко встречает

    (обновлено: )23111
    Михаил Саакашвили заявил, что из Польши в Украину с ним планируют поехать несколько тысяч человек. По его словам, на границе его также планируют встретить некоторые украинские политики, среди которых Юлия Тимошенко.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 10 сентября из Польши в Украину отправится с несколькими тысячами поддерживающих его граждан.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    "Несколько тысяч человек планируют поехать вместе со мной из Польши", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" в четверг вечером. Он добавил, что среди поддерживающих его граждан много украинцев.

    По его словам, на границе его также планируют встретить некоторые украинские политики, среди них лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также сотни представителей зарубежных СМИ. Саакашвили не исключает, что вместе с ним будут присутствовать европарламентарии.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

    Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

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