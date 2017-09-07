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    Политика

    Порошенко проводит встречу с фракцией БПП в резиденции - журналист

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (27)

    (обновлено: )13601
    По данным журналиста Натальи Седлецкой, встреча главы государства с депутатами проходит в государственной резиденции "Залесье". На въезде образовалась очередь из элитных авто.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг вечером проводит неформальную встречу с фракцией БПП в государственной резиденции "Залесье", сообщает журналист Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

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    На въезде в резиденцию образовалась очередь из элитных автомобилей.

    Natalie Sedletska/Facebook, 7 сентября 2017

    Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства. Он уделил много времени подведению итогов своей трехлетней работы в должности президента, а также работе правительства в этот период и заявил, что, несмотря на военный конфликт в Донбассе, властям удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране и достичь серьезного успеха в проведении реформ.

    Глава государства очертил круг дальнейших первоочередных реформ, призвав парламентариев объединиться для их принятия.

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