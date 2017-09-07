Украине нужна новая Конституция - Аваков

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Читайте также: "Антироссия" и изоляция Донбасса. Трезвый анализ речи Порошенко в Раде

Выступая в четверг с посланием в парламенте президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против внесения изменений в Конституцию незадолго до парламентских и президентских выборов, которые запланированы на 2019 год. Он добавил, что никогда не согласится на внесение изменений в Конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной Раде.

"Моя позиция в рамках дискурса — Украине нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти", — написал Аваков в Twitter после выступления президента в парламенте.