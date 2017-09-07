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    Политика

    Украине нужна новая Конституция - Аваков

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (19)

    (обновлено: )20103
    Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков после ежегодного послания главы государства Петра Порошенко к парламенту, Украине нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти, заявил глава МВД Арсен Аваков.

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    Выступая в четверг с посланием в парламенте президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против внесения изменений в Конституцию незадолго до парламентских и президентских выборов, которые запланированы на 2019 год. Он добавил, что никогда не согласится на внесение изменений в Конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной Раде.

    "Моя позиция в рамках дискурса — Украине нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти", — написал Аваков в Twitter после выступления президента в парламенте. 

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