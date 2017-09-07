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    Политика

    Нардепы намерены ужесточить закон: за нападение на силовика - пожизненное

    (обновлено: )15713
    Виновных в убийстве или покушении на убийство сотрудника погранслужбы, СБУ, Нацгвардии предлагают наказывать тюремными сроками от 10 лет до пожизненного.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украинские нардепы намерены ужесточить ответственность за преступления против силовиков и их родственников, пишет "Сегодня".

    Как отмечается, максимальное наказание — пожизненное заключение.

    На месте убийства в Киеве. Архивное фото
    Полиция Киева, facebook
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    Законопроект уже принят в первом чтении, и в четверг его повторно рассмотрит парламент.

    Издание пишет, что в случае принятия законопроекта, будут изменены несколько статей Уголовного кодекса. Предлагается отдельным пунктом прописать ответственность за преступления против пограничников, сотрудников СБУ, нацгвардейцев, военных разведчиков, военнослужащих ВСУ и телохранителей первых лиц государства. Изменения касаются также и преступлений против близких родственников служащих.

    Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что факты угроз в адрес их сотрудников исчисляются десятками. "За прошлый год поступило около 30 угроз пограничникам. Иногда это были не только угрозы, но и стрельба по окнам дома и сжигание автомобиля", — заявляет Слободян.

    Кроме того, одним из новых пунктов предусматривается наказание за материальный ущерб, нанесенный силовику. В зависимости от размера ущерба, предлагается ввести штрафы от 1700 до 5100 грн. По максимуму — лишать свободы на 5 лет.

    Отдельно будет прописано наказание за убийство или покушение на убийство сотрудника погранслужбы, СБУ, Нацгвардии. Виновных в таких преступлениях предлагают наказывать тюремными сроками от 10 лет до пожизненного. Такое же наказание грозит тем, кто совершил убийство или покушение на родственников силовика из-за его служебной деятельности. Еще авторы законопроекта предлагают четко прописать наказание для тех, кто берет в заложники силовиков, участвующих в боях, или членов их семей либо занимается шантажом последних. За такое преступление предусматривается наказание виновных тюремными сроками от 9 до 15 лет.

    Как сообщалось ранее, новый вид полиции может в скором времени появиться в Украине. Сейчас соответствующий законопроект уже дорабатывается на законодательном уровне. 

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