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    Юрист: лучше запрета Партии регионов - уголовные дела на ее членов

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    Эксперт общественной организации "Слово и дело" в эфире "ГС" рассказал, что закон Украины предусматривает девять оснований, по которым суд может принять решение о ликвидации политпартии.
    Партия регионов. Архивное фото
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете Партии регионов. Как сообщается на сайте суда, производство было начато по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины о запрете политической партии "Партия регионов". Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности Партии регионовна территории Украины и отменить ее государственную регистрацию. Судебное заседание назначено на 6 декабря.

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    Перспективы судебного разбирательства в эфире радиостанции Голос Столицы оценил эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

    "Для запрета существует всего девять оснований, и если наличие этих оснований докажут, то суд вправе принять соответствующее решение. Но я убежден, что все эти основания выражены, в том числе, в нормах Уголовного кодекса, и более целесообразно тогда говорить о том, что если конкретные лица совершили деяния, содержащие признаки соответствующих преступлений, в первую очередь, это статьи 109-114 УКК, то именно их привлекать к ответственности. Поскольку ликвидация всей политической партии — я не сторонник такого подхода, хотя формально, с точки зрения закона, если основания есть, то деятельность политической партии может быть прекращена", — пояснил Москалюк.

    Ранее сообщалось, бывший глава Минюста Александр Лавринович с 1 сентября является подозреваемым в деле о захвате власти.

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