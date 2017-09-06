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    Суд открыл производство по иску о запрете Партии регионов

    (обновлено: )21707
    Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Судебное заседание назначено на 6 декабря.
    Партия регионов
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева 6 декабря рассмотрит иск общественной организации к Министерству юстиции Украины с просьбой обязать Минюст инициировать запрет Партии регионов, лидером которой являлся экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщается на сайте суда.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович
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    Партия регионов была правящей в Украине до февраля 2014 года. После того как лидер партии Янукович покинул страну, политсила практически прекратила свою деятельность и не участвовала в парламентских выборах 2014 года. Большинство членов ПР объединились в партию "Оппозиционный блок".

    "Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое выявилось в письме-ответе "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии Партия регионов", — говорится в сообщении.

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    Истец просит окружной суд обязать Минюст обратиться в суд с инициативой запретить на территории Украины деятельность Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию. Судебное заседание назначено на 6 декабря.

    Решение о запрете партий в Украине принимает суд.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года.

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