Суд открыл производство по иску о запрете Партии регионов

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева 6 декабря рассмотрит иск общественной организации к Министерству юстиции Украины с просьбой обязать Минюст инициировать запрет Партии регионов, лидером которой являлся экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщается на сайте суда.

Партия регионов была правящей в Украине до февраля 2014 года. После того как лидер партии Янукович покинул страну, политсила практически прекратила свою деятельность и не участвовала в парламентских выборах 2014 года. Большинство членов ПР объединились в партию "Оппозиционный блок".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое выявилось в письме-ответе "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии Партия регионов", — говорится в сообщении.

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Истец просит окружной суд обязать Минюст обратиться в суд с инициативой запретить на территории Украины деятельность Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию. Судебное заседание назначено на 6 декабря.

Решение о запрете партий в Украине принимает суд.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года.