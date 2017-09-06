Климкин резко высказался о нежелании изучать украинский язык в Закарпатье

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин в интервью венгерской газеты "Мадьяр Немзет" резко прокомментировал ситуацию с изучением украинского языка венграми Закарпатья.

"Я даже не понимаю откуда происходит мнение, что мы хотим ограничить использование языков национальных меньшинств?! На рассмотрении парламента находится такой законопроект, который наоборот усиливает права национальных меньшинств. Однако, мы не можем позволить, чтобы кто-то не разговаривал на украинском языке. Даже на Закарпатье", — заявил министр.

По мнению Климкина венграм Закарпатья не следует пугаться и украинских националистов.

"Что касается радикалов, то это явление не является неизвестным и в Венгрии, однако повсюду это незначительные группы общества. По своей сути они не представляют угрозы, однако, если внешние силы это используют, провоцируют, как это делает Россия, тогда уже так. Здесь еще хочу подчеркнуть и то, что считаю очень важным, чтобы каждый гражданин Украины владел государственным языком, — если это радикализм, то и я радикал", — сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин негативно оценил решение Дебреценского университета присвоить почетную награду Civis Honoris Causa президенту России Владимиру Путину.