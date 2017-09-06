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    Политика

    Рева в августе попросил 48 тыс грн надбавки на решение "бытовых вопросов"

    (обновлено: )11905
    Как отмечается, министр социальной политики Андрей Рева попросил помощи для решения социально-бытовых вопросов - 48 тыс грн. Начисленная Реве в августе зарплата составила 81 тыс грн.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы за август составила 81,2 тыс гривен, а его заместителей — от 47,2 тыс до 99,3 тыс гривен, государственного секретаря министерства — 93,8 тыс гривен. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Украинских новостей.

    Таким образом, сумма средств, начисленная Реве в августе, составила 81 161,66 гривну, из них должностной оклад составил 10 909,09 гривен, надбавка за выслугу лет — 5 454,55 гривны, надбавка за работу с секретными документами — 2 181,82 гривну, надбавка за интенсивность труда — 10 909,09 гривен, помощь для решения социально-бытовых вопросов — 47 965,67 гривен.

    Напомним, генпрокурор Юрий Луценко приветствует повышение зарплат прокурорам и заявил, что свою заработную плату в размере 94 тыс гривен "отрабатывает".

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