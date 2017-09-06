Козак уже не тот: Гаврилюк лишился чуба

Скриншот с видео

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, член фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк изменился до неузнаваемости. Об этом сообщил журналист Владимир Петров на своей странице в Facebook.

"Гаврилюк изменил внешность в надежде на то, что Vasyl Krutchak его не узнает:)", — подписал Петров фото, на котором Гаврилюк предстал в новом образе.

Напомним, ранее Михаил Гаврилюк напал на журналиста Василия Крутчака и порвал ему рубашку прямо в кулуарах Верховной Рады. Видео инцидента в Facebook выложил пострадавший журналист.