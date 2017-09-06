Заседание Кабмина: изменения в УПК, авиастрахование и тарифы на тепло

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится первое после летних каникул заседание правительства Украины; начало заседания в 11.00.

Согласно повестке дня, опубликованной на Правительственном портале, министрам предстоит рассмотреть проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно приведения порядка применения мер в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека.

Читайте также: Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева

Также вице-премьер Геннадий Зубко представит проект постановления об утверждении Порядка расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и поставки.

Министр финансов Александр Данилюк, в свою очередь, доложит о внесении изменений в Порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Также будет обсуждаться проект постановления об утверждении Порядка и правил осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации.

Читайте также: "Где деньги?". В Киеве переселенцы пикетируют Кабмин

Кроме того, члены Кабмина рассмотрят проект распоряжения "О перераспределении объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году".

В повестке дня заседания, с которой детально можно ознакомиться здесь, также отмечается, что министры рассмотрят ряд вопросов с ограниченным доступом.

Напомним, в первый день своей работы после летних каникул Верхоная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании, который предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей.