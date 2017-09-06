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    Заседание Кабмина: изменения в УПК, авиастрахование и тарифы на тепло

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (31)

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    Согласно повестке дня, министры рассмотрят внесение изменений в Порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится первое после летних каникул заседание правительства Украины; начало заседания в 11.00.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
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    Согласно повестке дня, опубликованной на Правительственном портале, министрам предстоит рассмотреть проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно приведения порядка применения мер в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека.

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    Также вице-премьер Геннадий Зубко представит проект постановления об утверждении Порядка расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и поставки.

    Министр финансов Александр Данилюк, в свою очередь, доложит о внесении изменений в Порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения. 

    Также будет обсуждаться проект постановления об утверждении Порядка и правил осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации. 

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    Кроме того, члены Кабмина рассмотрят проект распоряжения "О перераспределении объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году". 

    В повестке дня заседания, с которой детально можно ознакомиться здесь, также отмечается, что министры рассмотрят ряд вопросов с ограниченным доступом.

    Напомним, в первый день своей работы после летних каникул Верхоная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании, который предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей.

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