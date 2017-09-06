ГПУ заподозрила, что Клюев получил должность вице-премьера за $18 млн

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Генпрокуратура получила информацию, что сын бывшего премьер-министра Николая Азарова — Алексей получил 17,78 миллиона долларов от бывших украинских политиков, братьев Андрея и Сергея Клюевых, сообщает Эспрессо TV со ссылкой на материалы Печерского суда Киева.

"Установлено, что за день до голосования за правительство Николая Азарова структуры братьев Клюевых продали компании, связанной с Алексеем Азаровым, корпоративные права на ООО "Предиум Форест". Сумма сделки составила около 5 тысяч долларов. За 2,5 месяца Клюевы выкупили компанию за 17,78 миллионов долларов. Следователи считают, что "указанные финансовые операции лишены какого-либо экономического смысла и по сути является завуалированной формой дачи взятки за решение вопроса о назначении Андрея Клюева на должность первого вице-премьер-министра Украины", — сообщает сайт телеканала.

Как отмечается, чтоб деньги от сделки под видом инвестиционного дохода получила кипрская компания "Aspelta Trading, которая перечислила их австрийским компаниям Garda Handels —Und Beteiligungs GMBH, Asa Luftfahrt Formgestaltung GMBH и Белизскому оффшору Lynnfield Enterprises Limited, контролируемую Алексеем Азаровым, а также Фридриху Бублей, директору австрийских компаний Азарова-младшего.

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По данным телеканала, суд по ходатайству следователя генпрокуратуры арестовал счета компаний Алексея Азарова в банках Швейцарии и Люксембурга. В список вошли девять компаний, которые прокуратура связывает с сыном бывшего премьер-министра.

Евросоюз 6 марта 2014 года опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств в Украине. В него вошли экс-президент Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на сегодняшний день уже завершены более десяти дел против приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу людям.