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    "Перестаньте заниматься распрями". Гройсман обратился к нардепам

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (12)

    (обновлено: )6301
    По мнению главы правительства, в Верховной Раде много депутатов, которые хотят изменить Украину, но есть и те, кто хочет "бросить страну в пропасть разочарования".
    Владимир Гройсман в ходе открытия новой сессии Рады, 5 сентября 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал коалицию и оппозицию к объединению ради принятия важных для страны реформ.

    "Я хотел бы сегодня воспользоваться возможностью и призвать всех нас объединиться для принятия конкретных решений. И, возможно, сегодня мы очень близко находимся к тому, чтобы принять правильные решения, которые дадут возможность людям получить качественную пенсию, образование и медицину", — сказал Гройсман, выступая в Верховной Раде во вторник. 

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
    Будет горячо. Рада открывает решающую для страны сессию

    По его словам, в парламенте много депутатов, которые хотят изменить Украину, но есть и те, кто хочет "бросить страну в пропасть разочарования".

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    "Призываю всех нас… совместно сделать изменения, перестать заниматься распрями", — добавил Гройсман.

    Новая сессия Рады открылась 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Как ожидается, депутаты примут пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

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