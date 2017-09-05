"Перестаньте заниматься распрями". Гройсман обратился к нардепам

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал коалицию и оппозицию к объединению ради принятия важных для страны реформ.

"Я хотел бы сегодня воспользоваться возможностью и призвать всех нас объединиться для принятия конкретных решений. И, возможно, сегодня мы очень близко находимся к тому, чтобы принять правильные решения, которые дадут возможность людям получить качественную пенсию, образование и медицину", — сказал Гройсман, выступая в Верховной Раде во вторник.

По его словам, в парламенте много депутатов, которые хотят изменить Украину, но есть и те, кто хочет "бросить страну в пропасть разочарования".

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"Призываю всех нас… совместно сделать изменения, перестать заниматься распрями", — добавил Гройсман.

Новая сессия Рады открылась 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Как ожидается, депутаты примут пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.