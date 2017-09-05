Луценко анонсировал новые представления на нардепов

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. На сегодняшний день уже завершены более десяти дел против приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу людям, сообщил генеральный прокурор Виктор Янукович.

По его словам, "возможны новые подозрения депутатам", сообщает "Украинская правда".

"Это был первый удар (суд над Януковичем — Ред.), который дал реальные результаты – 1,5 миллиарда долларов на счетах госбюджета. И это еще не конец, скоро будут новости", – заявил Луценко.

Кроме того, по словам генпрокурора, правоохранители "ударили" по действующим чиновникам – уже более 50 лицами занимается суд; а также по высшим госслужащим и народным депутатам.

"Сейчас несколько десятков депутатов проверяется на правильность заполнения электронной декларации и полноту уплаты налогов. На сегодняшний день около полутора десятка из них находятся на стадии сообщения налогового решения – это сообщение Налоговой о том, что налоги уплачены не все. Они имеют право обжаловать в судах – и только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду", – заявил он.

"В отношении других депутатов, есть и не налоговые версии, – они пока прорабатываются следствием. Когда доказательств будет достаточно – я подам представление в Верховную Раду, – сказал Луценко, добавив, что депутаты тщательно защищают своих коллег. — По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько – не знаю, а если бы и знал, то не сказал бы, на кого – тем более. Но никакой гонки нет".

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"Крыши сломаны, смею заявить. Депутаты уже понимают, что у них нет полной безответственности", – заверил генпрокурор.

Как сообщалось, в ЕС арестовали полтонны золота, принадлежащего, как утверждает ГПУ, окружению беглого экс-президента Виктора Януковича.