Трагедия в Одессе: прокуратура требует для обвиняемых по делу до 15 лет - СМИ

КИЕВ, 4 сен — РИА НовостиУкраина. Прокуратура требует от восьми до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская".

"Самый большой срок — 15 лет — прокурор Ирина Куприна потребовала для (Сергея) Долженкова: его считают организатором беспорядков. Других обвиняемых, находящихся под стражей (Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского), государство хочет отправить за решетку на 12 лет. Для тех, кто пребывает на свободе, требуют восемь, девять, десять лет", — говорится в сообщении. Как отмечается, заседание продолжится во вторник, после чего судьи отправятся в совещательную комнату, чтобы вынести приговор.

Прокуратура на заседании в понедельник заявила, что считает вину фигурантов дела полностью доказанной, обвиняемые продолжают отрицать, что совершали инкриминируемые им деяния, добавляет издание. Ранее адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что пятеро обвиняемых объявили сухую голодовку. В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантов дела.

В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.