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    МВД: биометрический контроль поможет защитить Украину

    Тема:

    Украина вводит биометрику для иностранцев (16)

    (обновлено: )12502
    По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, необходимо применить все необходимые меры для того, чтобы максимально защитить страну.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что введение биометрического контроля на границе поможет повысить эффективность мер по защите страны.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Поэтому введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры", — цитирует Шкиряка сайт украинского телеканала ZIK.

    Как отметил советник главы МВД Украины, "нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор". Говоря о необходимости визового режима с РФ, Шкиряк заявил, что Украина должна принимать меры для максимальной защиты.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

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