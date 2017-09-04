МВД: биометрический контроль поможет защитить Украину

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что введение биометрического контроля на границе поможет повысить эффективность мер по защите страны.

"Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Поэтому введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры", — цитирует Шкиряка сайт украинского телеканала ZIK.

Как отметил советник главы МВД Украины, "нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор". Говоря о необходимости визового режима с РФ, Шкиряк заявил, что Украина должна принимать меры для максимальной защиты.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.