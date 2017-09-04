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    Политика

    ГПУ закрыла дело против Данилюка - СМИ

    (обновлено: )7901
    Как отмечается в сообщении, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Александра Данилюка.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина закрыла уголовное дело против министра финансов Александра Данилюка, сообщил в понедельник сайт телеканала "Громадське ТВ" со ссылкой на источники в правительстве.

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    "Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Александра Данилюка", — говорится в сообщении.

    Ранее Генпрокуратура заподозрила Данилюка в неуплате налогов в период 1998–2016 годов, добившись через суд в рамках уголовного дела проведения фискальной службой внеочередной проверки деятельности министра на предмет соблюдения налогового законодательства. Сам Данилюк все обвинения в свой адрес отверг.

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