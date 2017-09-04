ГПУ закрыла дело против Данилюка - СМИ

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина закрыла уголовное дело против министра финансов Александра Данилюка, сообщил в понедельник сайт телеканала "Громадське ТВ" со ссылкой на источники в правительстве.

Читайте также: Доротич: после ареста Насирова влияние Данилюка возрастает

"Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Александра Данилюка", — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура заподозрила Данилюка в неуплате налогов в период 1998–2016 годов, добившись через суд в рамках уголовного дела проведения фискальной службой внеочередной проверки деятельности министра на предмет соблюдения налогового законодательства. Сам Данилюк все обвинения в свой адрес отверг.