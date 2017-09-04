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    Политика

    Гройсман может выступить в Раде во вторник

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    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может выступить в Верховной Раде во вторник, 5 сентября, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

    "Сегодня на согласительном совете в Верховной Раде вице-премьер-министр Степан Кубив попросил утвердить вопрос о возможности для премьер-министра Владимира Гройсмана выступить завтра и дать ему регламент выступления 5 минут. Я думаю, что Владимир Гройсман как премьер-министр в своем выступлении опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета – сказал Геращенко.

    Нардеп добавил, что уверен, что проект государственного бюджета на 2018 год будет подан вовремя и рассмотрен, как и предусматривается законом, до 31 декабря текущего года.

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