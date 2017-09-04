Дело Бузины: суд отказался сократить срок ознакомления с делом

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Суд по делу об убийстве Олеся Бузины отклонил ходатайство прокуратуры о сокращении для адвокатов подозреваемого Андрея Медведько срока для ознакомления с материалами дела. Как передает LIGA.net, такое решение озвучил судья Печерского райсуда.

Ходатайство об ограничении сроков следователь прокуратуры Максим Кокоша аргументировал тем, что сторона защиты отказывается от ознакомления.

"Адвокаты Андрей Прохета, Александр Дульский, Сергей Войченко с момента открытия материалов уголовного производства в следовательское отделение прокуратуры ни разу не явились", — отметил прокурор.

Подозреваемые Денис Полищук и Андрей Медведько ранее отказались сами рассматривать материалы и поручили это адвокатам.

Защита отмечает, что по закону нет необходимости всем адвокатам по очереди ходить в прокуратуру и знакомиться с материалами, достаточно того, чтобы этим занимался один адвокат — в данном случае Глеб Федур.

Кроме того, защитники настаивали на том, что физически не успевают за указанный срок ознакомиться с материалами, которые насчитывают 35 томов.

"Только видеоматериалов собрано на 200 часов, и каждый необходимо пересмотреть", — заявил Федур.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.