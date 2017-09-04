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    Дело Добкина: суд отказался снимать арест с его имущества

    (обновлено: )27
    Апелляционная жалоба стороны защиты Михаила Добкина остается без удовлетворения, сообщила пресс-служба Апелляционного суда г.Киева на странице в Facebook.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитников народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество парламентария. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционного суда г.Киева на странице в Facebook.

    Как отмечается, 4 сентября 2017 года коллегия судей судебной палаты Апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты Михаила Добкина на решение судьи Печерского районного суда Киева от 19 июля 2017 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество подозреваемого Добкина, принадлежащее ему по праву собственности.

    Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила оставить апелляционную жалобу стороны защиты Михаила Добкина без удовлетворения.

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