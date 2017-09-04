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    Политика

    Ежи и колючая проволока. Украина усилила контроль на границе

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (16)

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    В связи с проведением на территории Белоруссии военных учений "Запад-2017" Украина усилила контроль на всех участках границы. Сообщается, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений.
    Украина усилила контроль на границе
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Украине усилили контроль на всех участках границы в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017", сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы.

    "С начала сентября государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", — говорится в сообщении.

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    В частности, в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

    Государственная пограничная служба Украины
    Украина усилила контроль на границе

    По данным ведомства, сейчас идет усиление всех участков границы. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Нацполицией. Как отмечается, такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017".

    Государственная пограничная служба Украины
    Украина усилила контроль на границе

    Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

    Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

    МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере. 

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