Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Пресс-служба белорусского министерства обороны сообщает, что Украина и США выполнят наблюдательный полет над Белоруссией и Россией.

"С 4 по 8 сентября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Белоруссии и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

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Напомним, на территории Белоруссии 14-20 сентября пройдут совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017". Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.