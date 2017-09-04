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    Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (15)

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    Как сообщили в белорусском Минобороны, "целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств".
    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Пресс-служба белорусского министерства обороны сообщает, что Украина и США выполнят наблюдательный полет над Белоруссией и Россией.

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Порошенко увидел угрозу для Украины в учениях "Запад-2017"

    "С 4 по 8 сентября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Белоруссии и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, "целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств".

    Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

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    Напомним, на территории Белоруссии 14-20 сентября пройдут совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017". Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

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