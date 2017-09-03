Посол сообщил, когда определятся даты визита главы Минэнерго США в Киев

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Сорвавшийся визит в Украину министра энергетики США состоится в скором времени, заверил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Министерство энергетики США проинформировало нас о переносе его первого визита в Украину. Важно, что этот визит должен состояться и, надеемся, довольно скоро, ведь у Украины и США амбиционная повестка сотрудничества в энергетической сфере. Новые даты визита будут определяться с учетом графиков американской и украинской сторон, о дате визита будут информировать по дипломатическим каналам", — сказал посол в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "ZN.UA".

Ранее пресс-служба министерства энергетики США сообщила, что делегация во главе с министром энергетики Риком Перри посетит Киев, где он встретится с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями украинской власти.

Однако позже стало известно, что визит Перри в Украину, запланированный на 29 августа, не состоится из-за урагана "Харви". В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" перенес на ноябрь презентацию стратегии развития компании из-за срыва визита американской делегации.