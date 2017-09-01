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    Политика

    Саакашвили должны заниматься МВД и погранслужба - Порошенко

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (310)

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    По словам президента Украины Петра Порошенко, к Михаилу Саакашвили "будут относиться так же, как и к любому лицу, которое подало недостоверные данные".
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения в страну экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили должны заниматься Министерство внутренних дел, миграционная и пограничная службы.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.

    "К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому лицу, которое подало недостоверные данные. Поэтому вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы", — цитирует Порошенко агентство "Укринформ".

    По его словам, миграционная служба предоставила в комиссию по вопросам гражданства документы, которые показали, что при оформлении гражданства Саакашвили была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, он "должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией".

    "Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (о лишении гражданства — ред.) так же, как и относительно других граждан", — сказал Порошенко.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

    Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

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