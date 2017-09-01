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    Политика

    Погребинский: став на дорогу "прочь от Москвы", власти будут наращивать проблемы

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    Украина вводит биометрику для иностранцев (8)

    (обновлено: )24270
    По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское "руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации".
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины будут и в дальнейшем ужесточать порядок пересечения границы для граждан РФ, считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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    Президент Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

    "Я не сомневаюсь в том, что, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации, невзирая на то, что параллельно будут создаваться проблемы для украинских граждан. Что касается ответных мер России, трудно сказать. Вообще говоря, есть накопление раздражения в Москве действиями украинской власти, когда-то будет переполнение и будут ответные меры", — заявил Погребинский РИА Новости.

    Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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