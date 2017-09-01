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    Политика

    МИД: 1 сентября - день уважения героям Небесной сотни

    Тема:

    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера (17)

    (обновлено: )7207
    Как отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, день вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации - это также день уважения миллионам украинцев.
    Марьяна Беца
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. День вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом является знаковым днем и днем уважения героям Небесной сотни, сообщила пресс-секретарь внешнедипломатического ведомства Марьяна Беца.

    "Мы это сделали! Знаковый день. 1 сентября 2017 года — Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме. Это также день нашего уважения героям Небесной сотни и миллионам украинцам, отстаивающих свободу и европейские ценности", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, с 1 сентября вступают в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

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