МИД: 1 сентября - день уважения героям Небесной сотни

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. День вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом является знаковым днем и днем уважения героям Небесной сотни, сообщила пресс-секретарь внешнедипломатического ведомства Марьяна Беца.

"Мы это сделали! Знаковый день. 1 сентября 2017 года — Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме. Это также день нашего уважения героям Небесной сотни и миллионам украинцам, отстаивающих свободу и европейские ценности", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Це також день нашої шани героям Небесної сотні та мільйонам українців,які відстоюють свободу та європейські цінності pic.twitter.com/L1YDeZV6nJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 сентября 2017 г.

Напомним, с 1 сентября вступают в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.