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    Стало известно, когда вице-президент ЕК по энергосоюзу посетит Украину

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    Как отметил глава Кабмина Владимир Гройсман, в ходе визита Мароша Шефчовича в Украину будет обсуждаться финансовая поддержка Брюсселем создание фонда энергоэффективности.
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/JOHN THYS

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в середине сентября посетит с визитом Киев.

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    Верховная Рада в июне приняла закон, предусматривающий создание Фонда энергоэффективности, который будет предоставлять кредиты и гранты на реализацию проектов по энергоэффективности, давать финансовую оценку, а также оценку рисков таких проектов, разрабатывать финансовые критерии соответствия для банков.

    "Практические переговоры о финансовой поддержке Брюсселем этого нашего проекта (создания фонда энергоэффективности – ред.) продолжим уже в ближайшее время, в частности, во время визита Мароша Шефчовича в Киев в середине сентября", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    Премьер также заявил, что договорился с Шефчовичем по телефону о привлечении 100 миллионов евро для наполнения фонда, что даст возможность начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.

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