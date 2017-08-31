Стало известно, когда вице-президент ЕК по энергосоюзу посетит Украину

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в середине сентября посетит с визитом Киев.

Верховная Рада в июне приняла закон, предусматривающий создание Фонда энергоэффективности, который будет предоставлять кредиты и гранты на реализацию проектов по энергоэффективности, давать финансовую оценку, а также оценку рисков таких проектов, разрабатывать финансовые критерии соответствия для банков.

"Практические переговоры о финансовой поддержке Брюсселем этого нашего проекта (создания фонда энергоэффективности – ред.) продолжим уже в ближайшее время, в частности, во время визита Мароша Шефчовича в Киев в середине сентября", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер также заявил, что договорился с Шефчовичем по телефону о привлечении 100 миллионов евро для наполнения фонда, что даст возможность начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.