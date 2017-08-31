В Белой Церкви потребвали от Рады принять механизм импичмента президенту

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Городской совет Белой Церкви в Киевской области обратился к Верховной Раде с просьбой на законодательном уровне урегулировать процедуру импичмента президенту.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обращался к Верховной Раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президенту. Фракция "Радикальной партии" также призывала парламентское большинство безотлагательно внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит решить этот вопрос. Однако эти призывы остались без ответа.

"Сегодня (в четверг) на очередном заседании Белоцерковского городского совета депутаты крупнейшего города области с населением более 200 тысяч жителей приняли обращение к Верховной Раде Украины относительно правового урегулирования процедуры смещения с поста президента Украины в порядке импичмента", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Киевского областного совета.

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В обращении депутаты призывают Раду урегулировать все законодательные процедуры, необходимые для отстранения президента с поста в порядке импичмента. Речь идет о необходимости принятия закона "О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и внесении изменений в регламент Верховной Рады.