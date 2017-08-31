Стали известны итоги видеоконференции контактной группы

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Киев в ходе видеоконференции контактной группы по Донбассу призвал к полному соблюдению "школьного перемирия" 1 сентября, сообщила в четверг Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Контактная группа по Донбассу провела в четверг переговоры в режиме видеоконференции в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

По утверждению Олифер, киевская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа, в то же время, режим прекращения огня "системно нарушается" со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные — выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев", — написала Олифер на своей странице в Facebook, комментируя итоги видеоконференции.

Она добавила, что контактная группа призвала ДНР и ЛНР обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса – от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.