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    Глава Закарпатского облсовета назвал конфликт в Донбассе гражданским

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    Глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис в ходе общения с бойцами АТО заявил, что "в Украине проходит гражданская война". Позже чиновник сказал, что оговорился.
    Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис
    пресс-служба Закарпатского областного совета

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис во время разговора с бойцами АТО назвал войну в Донбассе гражданской, сообщает "Громадське радио".

    Секретарь союза ветеранов АТО Закарпатья Виталий Грегор рассказал, что экс-бойцы пришли к Ривису, потому что их не удовлетворил ответ на письмо-обращение об улучшении социально-бытовых условий нужд закарпатских бойцов.

    "Ривис пообещал повторно рассмотреть, лично заняться вопросами, которые указаны в письме. 21 сентября будет сессия областного совета, председатель попросил письменно еще раз обратиться, потому что он может забыть. В контексте этого разговора он сказал, что в Украине проходит гражданская война", — добавил секретарь союза ветеранов АТО.

    Сам председатель Закарпатского облсовета сказал, что оговорился.

    "Это была оговорка. Я сразу после этого исправился", — сказал Ривис.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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