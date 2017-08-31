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    ГПУ намерена объявить о подозрении министру инфраструктуры - СМИ

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    По словам источника в Генеральной прокуратуре Украины, сейчас ведомство изучает ряд фактов, которые могут указывать на нарушение закона другими действующими министрами.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины изучает ряд фактов, которые могут указывать на нарушение закона действующими министрами, но наиболее близки к объявлению о подозрении глава Министерства финансов Александр Данилюк и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом сообщает в четверг издание "Апостроф" со ссылкой на источник в ГПУ.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

    По словам собеседника издания, сейчас ГПУ изучает ряд фактов, которые могут указывать на нарушение закона другими действующими министрами.

    "По каждому из них поступила информация о нарушении законов, которая и проверяется. Но наиболее близки к вручению сообщения о подозрении сегодня два министра. Первым из них стал министр финансов Александр Данилюк. А вторым может оказаться министр инфраструктуры Владимир Омелян", — сообщил источник.

    На данном этапе в отношении Омеляна собирается информация о возможных нарушениях с его стороны. Данные расследования пока не разглашаются.

    В прошлую среду СМИ сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен требовать отставки Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут.

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