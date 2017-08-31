У Франции есть абсолютные разногласия с РФ по Украине - Макрон

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Франция и Россия имеют разногласия по ситуации в Украине, но солидарны по вопросам климатической политике, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point, цитаты из которого приводит агентство Рейтер.

"По Украине у нас есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным", — сказал Макрон.

Несмотря ни на что, Франция "запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами", отметил французский президент, говоря о встрече с российским лидером, которая прошла в Версале в конце мая.

"Также у нас есть вопросы, в которых мы согласны, в частности, по политике в области климата", — отметил Макрон.

Он добавил, что есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. "Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперёд (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", — подчеркнул Макрон.

Путин прибыл в Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и в Украине.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.