Генпрокуратура покупает два люксовых Land Cruiser по 1,3 млн грн

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины 28-29 августа провела два аукциона по закупке новых легковых автомобилей на общую сумму 12,36 млн грн, сообщает "Прозорро". Радіо Свобода онлайн Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

Самые низкие цены на торгах предложило ООО "ВиДи Автострада" из группы "ВиДи" Виталия Джуринского. Если фирма станет победителем, она поставит за 11,83 млн грн.:

2 черных автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн.

15 черных автомобилей Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тыс грн.

По информации издания "Наші гроші", на рынке первую модель продают по 1,35 млн грн грн., вторую — по 624 тис грн.

На тендере по внедорожникам единственным конкурентом было днепровское ООО "Фирма" Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шоха и Александра Корниенко из группы компаний "Алмаз", а по седанам — хмельницкое ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой.

В торгах по автомобилям Corolla хотело принять участие ООО "Торговый дом" Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за каких-то несоответствий техническим требованиям.

Ране сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля, которым, предположительно, управлял сотрудник Генеральной прокуратуры.