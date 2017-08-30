Депутаты в Виннице потребовали от Рады принять закон об оружии

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Депутаты Винницкого областного совета обратились к Верховной Раде с просьбой безотлагательно принять закон Украины об обороте гражданского оружия в стране, сообщается на сайте облсовета.

Сообщается, что накануне состоялось заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам участников АТО, боевых действий, революции достоинства, волонтерского движения и связей с общественностью.

"Члены комиссии единогласно поддержали обращение к председателю Верховной Рады Украины и депутатам Верховной Рады Украины по ускорению процесса рассмотрения и принятия проекта закона Украины №1135-1 "О гражданском оружии и боеприпасах", — говорится в сообщении.

"Сейчас, когда государство находится в состоянии необъявленной войны, когда страна стремительно наполняется нелегальным оружием, совершаются сотни преступлений с его использованием, законопослушные граждане остаются фактически беззащитными. В связи с этим сегодня граждане Украины для защиты своей жизнь и жизни своих близких, реализации права, гарантированного им Конституцией, вынуждены приобретать нелегальное оружие. Законодательная неурегулированность оборота гражданского оружия, по сути, заставляет законопослушных граждан нарушать закон, поскольку препятствует реализации элементарного природного инстинкта самозащиты каждого человека, что является естественным правом на жизнь", — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Винницкого облсовета.

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Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью. Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщил, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.